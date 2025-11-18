+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

17/1(1.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

चितवन राइनोज 2025

17/1(1.6)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
चितवन राइनोज 2025
17/1 (1.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

‘इन्गेजमेन्ट’ को बचाउमा साम्राज्ञी : हाम्रो प्रेमको रक्षा गर्ने वाचा गर्छौं

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १६:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहले एक्टर विशाल खरेलसँग कानूनी रूपमा मंगेतर दर्ता भएको र इन्गेजमेन्टमा पछुतो नभएको बताएकी छिन्।
  • साम्राज्ञीले विशाल विवाहित भएको आरोप खण्डन गर्दै आफूले कहिल्यै विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध नराख्ने दावी गरिन्।
  • विशालकी पूर्वपत्नीले थाइल्याण्डमा विशालसँग बेड सेयर गरेको स्वीकारेपछि आफूहरू अलग भएको दाबी गरेकी छिन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहले आफ्नो इन्गेजमेन्टलाई लिएर भैरहेको विवादमा मुख खोलेकी छिन् । उनले गतसाता एक्टर तथा मोडल विशाल खरेलसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् ।

बुधबार अपरान्ह इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत साम्राज्ञीले ‘इन्गेजमेन्ट’ गर्ने निर्णयको बचाउ गरेकी छिन् । ‘मंगेतर’ को रुपमा आफूहरू कानूनीरुपमा दर्ता भएको जनाउँदै उनले इन्गेजमेन्ट गरेकोमा कुनै पछुतो नभएको बताएकी छिन् ।

विशाल विवाहित रहेको भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सम्बन्ध अघि बढाएको भन्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा विशालकी पूर्वपत्नीको आरोपको पनि साम्राज्ञीले खण्डन गरेकी छिन् ।

उनले दावी गरेकी छिन्, ‘ म कहिल्यै विवाहित पुरुषसँग डेट गर्दिन वा इन्गेजमेन्ट गर्दिन र परिवार तोड्ने छैन ।’ आलोचना र विरोधले आफूहरूको निर्णयलाई फरक नपर्ने बताउँदै साम्राज्ञीले प्रेमको रक्षा गर्ने बताएकी छिन् ।

साम्राज्ञी र विशालकी पूर्वपत्नीको दावी आ-आफ्नै देखिन्छ । विशालकी पूर्वपत्नीले थाइल्याण्डमा आफ्नो पूर्वपतिले साम्राज्ञीसँग ‘बेड सेयर’ गरेको कुरा स्वीकारेपछि आफूहरू अलग रहेको दावी गरेकी छन् ।

यता, साम्राज्ञीले भने विशाल पहिले नै ‘मुभ अन’ भैसकेको अर्थात पहिल्यै नै उसको पूर्वपत्नीबाट अलग भैसकेको दावी गरेकी छिन् । यसबारे विशालले भने प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् ।

साम्राज्ञीले के लेखिन् ?

‘जतिबेला हामीले आशा गुमाएका थियौं, त्यतिबेला हामीले एकअर्काको माया पायौं । दुर्भाग्यवश हामीसँग दुवैको विगत थियो, जुन सबैसँग हुन्छ । यसमा हामीलाई पछुतो छैन । हामीले जीवनमा अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यौं । मैले कहिल्यै विवाहित पुरुषसँग डेट वा इन्गेजमेन्ट गर्दिन र परिवार तोड्दिन पनि । ऊ पहिले नै धेरै अघि बढिसकेको थियो । हामी इन्गेजमेन्ट भएका छौं र कानुनी रूपमा मंगेतरको रूपमा दर्ता भएका छौं । हामी यसलाई सुरक्षित राख्ने, हाम्रो प्रेमको रक्षा गर्ने र खुसी हुने वाचा गर्छौं र हामीलाई यसले केही पनि परिवर्तन गर्ने छैन । कसैलाई मूल्यांकन गर्नुअघि, कृपया सम्झनुहोस् कि सिक्काका दुई पाटा छन् त्यसैले मेरो खुशीको मजाक उडाउन बन्द गर्नुहोस् । कृपया आफ्नो भ्यूजको लागि मेरो नाम प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस् र मलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न दिनुहोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

साम्राज्ञीसँग इन्गेजमेन्ट गरेका मोडल विवादमा, ‘पूर्वपत्नी’ ले टिकटकमार्फत के भनिन् ?
साम्राज्ञी शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित