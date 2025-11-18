+
‘प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्नुभयो’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयबाट निकालिएका तीन कर्मचारीले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आरोप लगाएका छन्।
  • ती कर्मचारीले सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठद्वारा नातावाद र व्यक्तिगत हितका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै विरोध गरेपछि बर्खास्त गरिएको बताएका छन्।
  • उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै सचिव श्रेष्ठलाई हटाउन वा राजीनामा गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयबाट निकालिएका तीन जना कर्मचारीले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदिप ज्ञवाली, अरुण कटुवाल र आकृति घिमिरेले आफूहरूलाई अचानक बर्खास्त गरिनु स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठद्वारा गरिएको प्रत्यक्ष प्रभावको परिणाम बताउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल ‘स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त हुन’ आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयमा नातावाद र व्यक्तिगत हितका आधारमा गरिएको नियुक्तिको विरोध गरेपछि लक्ष्य बनाएर हटाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती तथा अन्य आफन्तलाई सचिवालयमा नियुक्ति गराएको विषय बाहिरिएपछि, सत्य उजागर गर्न खोजेकै कारण आफूहरू बर्खास्त गरिनुपर्ने परिस्थितिमा पारिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय : प्रश्न उठाउनेहरू हटाइए, प्रश्न उठेकाहरू जोगाइए
यी हुन् प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहने ६ जना, को-को हटे ? (सूची)

प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा देखिएको नातावाद, अवैध प्रभाव र गलत परामर्शलाई चुनौती दिनुको साटो एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा बसेर निर्णय लिन थालेको संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै देश संकटमा रहेको बेला गलत प्रभावमा परेर निर्णय लिनु आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटविपरीत भएको बताएका छन् । स्वार्थ समूहको घेराबन्दी तोडेर मात्र लोकतान्त्रिक निकास सम्भव हुने उनीहरूको धारणा छ ।

उनीहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई हटाउन वा राजीनामा गराउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमतीसहितका नातेदारलाई दिलाए नियुक्ति

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
प्रधानमन्त्रीसँग महन्थ ठाकुरले भने- स्पष्ट छौं, चुनावमा भाग लिन्छौं

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय : प्रश्न उठाउनेहरू हटाइए, प्रश्न उठेकाहरू जोगाइए

प्रधानमन्त्री र एमालेका नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल

भावी प्रधानमन्त्री को ?

परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भारी : भो धेरै नबोकाऊ

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

