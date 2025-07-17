कर्णाली करिडोरमा कार्यरत एक कामदार सुक्खा पहिरोमा पुरिए

१२ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली करिडोरमा कार्यरत एक कामदार सुक्खा पहिरोमा पुरिएका छन् ।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका–७ का पृथी बोहोरा पहिरोले पुरिएर वेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ ।
सुक्खा पहिरो हटाएर बोहोराको खोजी भइरहेको छ ।
घटना विहीबार करिब साढे ३ बजेतिरको हो । पहिरोमा बोहोरा पुरिएको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि खोजीरहेका बेला पुन: पहिरो खसेपछि उद्धारमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
