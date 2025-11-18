+
फिल्ममा ५० वर्ष पूरा गरेपछि रजनीकान्त : एक्टरको रुपमा फेरि जन्मिन पाऊँ

उनले अघि भने, ‘यदि मलाई १०० जीवन मिल्यो भने, म रजनीकान्त जस्तै अभिनेताको रूपमा जन्मन चाहन्छु । तपाईंको माया र स्नेहको लागि धन्यवाद ।’

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते २०:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साउथ स्टार रजनीकान्तले फिल्म उद्योगमा ५० वर्ष पूरा गरी गोवामा आयोजित ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा सम्मानित भएका छन्।
  • उनलाई ‘लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित गरिएको थियो र उनले भने, “यदि मलाई १०० जीवन मिल्यो भने, म रजनीकान्त जस्तै अभिनेताको रूपमा जन्मन चाहन्छु।”
  • रजनीकान्तले सन् १९७५ मा फिल्म ‘अपूर्व रागांगल’ बाट अभिनय करियर सुरु गरेका थिए र हाल भारतमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेता हुन्।

गोवा (भारत) । साउथ स्टार रजनीकान्तले फिल्म उद्योगमा ५० वर्ष पूरा गरेका छन् । उनलाई गोवामा आयोजित ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा सम्मानित गरिएको छ ।

महोत्सव समापन समारोहमा उनलाई ‘लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित गरिएको थियो । ७४ वर्षीय स्टारलाई उभिएर सबैले तालीमार्फत सम्मान गरे । सम्मान स्वीकार गर्न मञ्चमा जाँदा रजनीकान्त भावुक भए र केही शब्द बोले ।

यदि आफूले १०० जन्म पाए, हरेक पटक अभिनेताको रूपमा जन्मन चाहेको उनले बताए । भारतीय सिनेमामा पाँच दशक पूरा गरेपनि आफूलाई केही वर्ष मात्र बितेजस्तो महसुस भएको उनले बताए ।

गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले शाल र स्मृति चिन्हले सम्मान गरे ।

सो अवसरमा रजनीकान्तले भने, “यदि म पछाडि फर्केर हेर्छु भने, मलाई लाग्छ कि म केवल १०-१५ वर्ष अगाडि नै धेरै टाढा पुगेको छु । किनभने मलाई सिनेमा र अभिनय मन पर्छ ।’

उनले अघि भने, ‘यदि मलाई १०० जीवन मिल्यो भने, म रजनीकान्त जस्तै अभिनेताको रूपमा जन्मन चाहन्छु । तपाईंको माया र स्नेहको लागि धन्यवाद ।’

यसअघि फिल्म फेस्टिभलको क्रममा, रजनीकान्तको हालै रिलिज भएको फिल्म ‘लाल सलाम’ प्रदर्शन गरिएको थियो ।

उनकी छोरी ऐश्वर्या रजनीकान्तद्वारा निर्देशित यो फिल्म एक स्पोट्र्स एक्सन ड्रामा हो, जुन २०२४ मा रिलिज भैसकेको छ । ऐश्वर्या पनि स्क्रिनिङमा उपस्थित थिइन् ।

रजनीकान्तले अभिनय करियर सन् १९७५ को फिल्म “अपूर्व रागांगल’ बाट सुरु गरे । त्यसपछि उनले “थलपथ’, “बाशा’, “मुल्लम मलारुम’, “एन्थिरन’, “कबाली’, “जेलर’ जस्ता फिल्ममा काम गरे ।

फिल्ममा आउनुअघि रजनीकान्त बस कन्डक्टर थिए । फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेपछि उनले धेरै संघर्षको सामना गर्नुपर्‍यो । अहिले उनी भारतमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेता पनि हुन् । उनले प्रतिफिल्म २१० करोड भारु पारिश्रमिक लिने बताइन्छ ।

रजनीकान्त
