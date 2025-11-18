पलले स्थापना गरे ‘हामी छौं फाउन्डेसन’, दुर्गममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पल शाहले सामाजिक संस्था 'हामी छौं फाउन्डेसन' स्थापना गरी दुर्गम जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी कार्यमा सक्रिय हुने घोषणा गर्नुभयो।
- संस्थाले हरेक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने, आर्थिकरुपमा कमजोर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र विपद् राहत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।
- शंखमुलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरी संस्थाले आफ्नो पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ र फिल्मबाट पाएको १० प्रतिशत पारिश्रमिक खर्चिने बताइएको छ।
काठमाडौं । अभिनय र मोडलिङपछि पल शाह अब समाजसेवामा सक्रिय भएका छन् । उनले सामाजिक संस्था ‘हामी छौं फाउन्डेसन’ स्थापना गरेका छन् ।
दुर्गम तथा सेवामा पहुँच नपुगेका जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदायका विभिन्न कल्याणकारी कार्यमा सक्रिय हुने संस्थाको उक्त रहेको शाहले जनाएका छन् ।
हरेक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने, आर्थिकरुपमा कमजोर तथा बञ्चित परिवारका विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन र सहयोग गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
शनिबार यो संस्थाको औपचारिक घोषणा गरियो । संस्थाले शंखमुलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्यो । स्थापनायता संस्थाको यो पहिलो कार्यक्रम थियो ।
काठमाडौंमा आएदेखि नै आफ्नो संस्थामार्फत समाजसेवामा सक्रिय हुने सपना रहेको उनले बताए । ‘म काठमाडौंमा जहिले आएँ, त्यतिबेलादेखि मेरो सपना थियो मेरो फाउन्डेसन होस् र यसबाट समाजसेवाका कार्यक्रम गर्न पाऊँ’ शाहले भने, ‘५/७ वर्षदेखि मैले सुरु गर्न खोजेको थिएँ, कहिले के नमिल्ने र कहिले के नमिल्ने । यसपाली बल्ल वर्षौंदेखिको सपना पुरा भएको छ । दर्ता पनि भएको छ ।’
सो अवसरमा संगीतका १५ विद्यार्थीलाई १ वर्षको छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि शाहले गरे । ‘भावी दिनमा जहाँ सरकारको आँखा पुगेको छैन, त्यहाँस्थित दुर्गम जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यको कार्यक्रम लिएर जानेछौं’ उनले भने ।
फिल्मबाट आफूले पाएको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत फाउन्डेसनमा खर्चिने पनि पलले बताए । पलको पछिल्लो फिल्म ‘मोहर’ हिट बनेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4