प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : लमजुङबाट १० जना सिफारिस

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि नेपाली कांग्रेस लमजुङबाट १० जना सिफारिस भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले धमाधम उम्मेदवारहरू केन्द्रमा सिफारिस गरिरहेको छ ।
लमजुङबाट वृषराज गुरुङ, यमबहादुर गुरुङ, विष्णु प्रसाद धिताल, सुबोध बाबु चिलुवाल, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गम प्रसाद गुरुङ, चन्द्रबहादुर कुँवर, शिवराज रिमाल, शैलेन्द्र घिमिरे र राजकुमार गुरुङ छन् ।
उम्मेदवार सिफारिस भएकामध्ये गुरुङ सबैभन्दा कान्छा उम्मेदवार हुन् ।
उनी नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य एवं किशुनजी अध्ययन केन्द्रका केन्द्रीय महासचिव पनि हुन् ।
