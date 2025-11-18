आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ मंसिर, काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २ करोडको ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । यो लाभांश करसहित हो ।
कुल १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यो लाभांश आगामी साधारणसभा तथा नियामक बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भएपश्चात वितरण हुनेछ । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१७ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
