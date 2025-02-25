बैतडी कांग्रेसबाट क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) चतुर बहादुर चन्द आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेस बैतडी जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रको परिपत्र अनुसार उम्मेदवारमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियामार्फत उम्मेदवार चयन गरिएको हो । जिल्ला कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार सिफारिसका लागि एक महिलासहित तीन जनालाई मत दिनुपर्ने व्यवस्था थिए । महिलामा जानकी भट्टको मात्र दाबेदारी परेपछि उनी स्वत सिफारिसमा परेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ सहमति नभएपछि उम्मेदवारका लागि ६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जिल्ला कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ७३ जनाले मतदान गरेका थिए ।
गोप्य मतदानमार्फत खसेको मतमा क्यान अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्दले ७३ मत ल्याएर शतप्रतिशत भोट प्राप्त गरे । यस्तै विष्णुदत्त जोशीले ४५ मत प्राप्त गरे ।
यसैगरी जिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका उत्तरबहादुर ऐरले ६ मत पाए भने जिल्ला उपसभापति वीरबहादुर बिष्टले ४, प्रदेश सदस्य तेजबहादुर चन्दले ३ मत प्राप्त गरे । पूर्व मन्त्री एवमं पूर्व जिल्ला पार्टी सहभापति समेत रहेका नरबहादुर चन्दले कुनै मत पाएनन् ।
कांग्रेस बैतडी जिल्लाबाट सहमतिको लामो प्रयास गर्दा पनि आकाँक्षीहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि मत नेपाल शिक्षक संघ बैतडी जिल्लाको रोहबरमा केन्द्रको निर्देशनअनुसार मतदान गरिएको थियो ।
