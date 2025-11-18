जेनजीसँगको सहमतिमा दललाई सहभागी नगराएर सरकार चुक्यो : विश्वप्रकाश शर्मा

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारर जेनजीबीच सहमति गर्दा दलहरुलाई सहभागी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सहमतिको स्वागत गर्दै उनले लोकतन्त्रको मुख्य सारथी दलहरुलाई सहभागी नगराएर सरकार चुकेको बताएका छन् ।
‘राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रको मुख्य र अविच्छिन्न सारथी हुन् भन्ने तथ्य हेक्का राखेर सरकारले सहमतिको हस्ताक्षर गरिरहँदा दलहरूलाई स्वामित्व र अपनत्वमा गाँस्न सक्नुपर्दथ्यो l त्यसो गरेर `भोलिका लागि भरपर्दो´ बनाउन सरकार नचुक्नु पर्थ्यो‘, उनले भनेका छन् ।
उनले अब दस्तावेजको प्रारम्भिक कार्यान्वयन क्रममा सरकारलाई यस विषयमा गम्भिर हुन सुझाव पनि दिएका छन् ।
सहमति कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक समय लगाइरहँदा फागुन २१ को निर्वाचनको मिति बाधक हुन नहुने बताएका छन् ।
उनले जेनजी समूहहरुलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन वैशाखसम्म पुगे त्यसलाई स्वभाविक रुपमै स्वीकार गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
उनले जेनजी प्रदर्शनले स्थापित गरेको ‘सुशासनको संकल्प र अठोट‘ आगामी दिनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी र साझा कर्तव्य बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
