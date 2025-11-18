पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सिन्हालाई, किन दिइएन नयाँलाई ?

२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई दिने भएकी छिन् ।
शुक्रबार दिउँसो हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर हुँदैछ ।
सो क्रममा अहिले प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले सम्हालिरहेको पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री सिन्हालाई दिन लागिएको शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ । सिन्हाले सम्हाल्दै आएको भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने कुमार इङ्नामलाई दिइने भएको छ ।
सिन्हाले अब उद्योग, कानुन र पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
उक्त स्रोतका अनुसार, नयाँ बन्न लागेका मन्त्रीमध्ये केहीले पर्यटन मन्त्रालयमा आफ्नो विज्ञता रहेको र सोही मन्त्रालय सम्हाल्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले पर्यटनको जिम्मेवारी नयाँलाई नदिई आफ्ना पुरानै सारथिमध्येका एक सिन्हालाई दिन लागेकी हुन् ।
वायुसेवा निगमको सुधारलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्की चिन्तित रहेको र प्रत्येक दिनजसो बैठक र छलफल चलिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
यसअघि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि पर्यटन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा रस्साकस्सी चलेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रीमा सिफारिस भएका गणपतिलाल श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालय नपाएरै मन्त्री बन्न अस्वीकार समेत गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्रको अनियमितता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिनसक्ने मान्छे प्रधानमन्त्री कार्कीले खोजेको स्रोत बताउँछन् ।
सिन्हाले उड्डयन क्षेत्रबारे हालसम्म भएका सबै अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी पूर्ववर्ती सरकारलाई सुधारका लागि सुझाव दिएका थिए । ती सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मा उनैमाथि आइपुगेको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले पर्यटनका विषयमा निर्णय लिनुअघि सिन्हासँग राय लिने गरेको स्रोत बताउँछ ।
पर्यटन विभागको महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने पनि सिन्हाकै सिफारिसमा भएका हुन् । लामिछाने सिन्हाको अध्ययन समितिमा बसेर काम गरेका हुन् ।
शुक्रबार दिउँसो तीन बजे नयाँ ४ जना मन्त्रीहरूले शपथ लिँदैछन् । श्रद्धा श्रेष्ठ, माधव चौलागाईं, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र कुमार इङ्नामलाई मन्त्री बनाइँदैछ ।
श्रद्धालाई महिला तथा बालबालिका, चौलागाईं वन, भण्डारीलाई श्रम र इङ्नाम भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
