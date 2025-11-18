+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

महाधिवेशनको उद्घाटनमा उपस्थित मात्रै एमाले भन्ने नठानुन् : ओली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थितिलाई कम नआक्न आग्रह गर्नुभयो।
  • एमाले महाधिवेशन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा सुरु भएको छ र तीन दिनसम्म चल्नेछ।
  • बन्दसत्र काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुने जानकारी दिइएको छ।

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा भएको उपस्थितिलाई कम नआक्न आग्रह गरेका छन् ।

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘हिमाल पहाड र तराई तथा प्रवास सम्म जोडिएको एमलेका लागि यो सभामा उपस्थित भएका हामीहरू केही थोपा मात्रै हौं । एमालेले ठूलै सभा गर्यो भन्ने वित्तिकै यही सभामा उपस्थित मात्रै एमले भन्ने नठानुन् । यो सभामा उपस्थित हामीहरू एमाले महासागरको एउटा थोपा मात्रै हो ।’

आज सुरु भएको एमालेको महाधिवेशन तीन दिन सम्म चल्नेछ ।

बन्दसत्र भने काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

केपी ओली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अध्यक्ष हुवा क्वो फङ् र ग्याङ अफ गुण्डु

अध्यक्ष हुवा क्वो फङ् र ग्याङ अफ गुण्डु
‘भदौ २४ मा अराजकता मच्चाउनेहरूले नै राज्यसत्ता कब्जा गरे’

‘भदौ २४ मा अराजकता मच्चाउनेहरूले नै राज्यसत्ता कब्जा गरे’
केपी ओलीको माग- दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गरियोस्

केपी ओलीको माग- दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गरियोस्
एमालेमा शक्ति संघर्ष : को बन्ला महासचिव ?

एमालेमा शक्ति संघर्ष : को बन्ला महासचिव ?
ओली चुनावको एकमात्र बाधक बनेका छन्, पछि लतारिएर आउँछन् : घनश्याम भूसाल

ओली चुनावको एकमात्र बाधक बनेका छन्, पछि लतारिएर आउँछन् : घनश्याम भूसाल
केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगे रामकुमारी झाँक्री सहितका नेताहरू

केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगे रामकुमारी झाँक्री सहितका नेताहरू

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित