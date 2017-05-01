केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ईश्वर पोखरेलले भने- जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्दै जाने हो ?

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विधान अनुसार पार्टी चल्नु पर्ने बताएका छन् ।
आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘विधान अनुसार चलौं । महासिचवले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यसूची अनुसार चलौं । दायाँबायाँ नगरौं ।’
‘के हाम्रो विधान अस्थायी हुन् ? जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्दै जाने हो ? हिजो विधान अधिवेशन अगाडि संख्या घटाउ भन्ने तपाईंहरू नै होइन ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे ।
उनले अगाडि भने, ‘बदलिएको परिस्थितीले अंक बढाऊ भनेको होइन ? बदलिएको परिस्थितिले त हामीलाई बदलिऊ भनेर जबरजस्त सन्देश दिएको छ । के संख्या बढाएर क्षमता बढ्छ भने अस्ति हाम्रो क्षमता जचिएन ?’
दुई कार्यकालबारे पनि कुरा उठेको भन्दै नेता पोखरेलले यसबारे छलफल नहुने भन्दै प्रश्न गरे, ‘अरू बाहेक हुने ? यस्तो तर्कले हामीलाई कता पुर्याउँछ ?
