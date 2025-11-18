सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि प्यानल बन्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं : महेश बस्नेत

२९ मंसिर, काठमाडौं । एमाले नेता महेश बस्नेतले सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि महाधिवेशनमा प्यानल बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
ओली समूहबाट सचिव पदको उम्मेदवारी दिनका लागेका बस्नेतले वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीले सहमतिबाट जान प्रस्ताव गरेको र त्यही अनुसार विधान समेत संशोधन गरिएको बताए ।
‘तर ईश्वर कमरेडले नमानेपछि सहमति भएन । त्यसैले अब जे हुन्छ चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।’
उनले आज उम्मेदवारीको प्रक्रिया सकिएपछि भोलि बिहानबाट भोटिङ सुरु हुने बताए ।
