धोबीखोलामा नयाँ रेलिङ राखिँदै, पुरानो मर्मत हुँदै  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको रुद्रमति पुलनजिक धोबीखोला करिडोरमा बारम्बार दुर्घटना भएपछि रेलिङ राख्न र मर्मत सुरु गरिएको छ।
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबीखोला करिडोरका सडक किनारमा नयाँ रेलिङ राख्ने र भत्किएकाको मर्मत गरिरहेको छ।
- नदी करिडोर सडकको किनारमा रेलिङ नहुँदा सवारीसाधन झर्ने समस्या देखिएको र सरकारको आलोचना भएको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको रुद्रमति पुलनजिक धोबीखोला करिडोरमा बारम्बार दुर्घटना हुन थालेपछि रेलिङ राख्न र मर्मत सुरु गरिएको छ ।
सहरी विकास अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट धोबीखोला करिडोरका सडक किनारमा नयाँ रेलिङ राख्ने र हाल भत्किएकाको मर्मत सम्भार भइरहेको छ ।
नदी करिडोर सडकको किनारका केही स्थानमा रेलिङ नभएका कारण दुर्घटना हुने गरेको थियो । यी स्थानबाट नियमित सवारीसाधन झर्न लागेको र रेलिङ नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4