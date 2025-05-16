काशीनाथ अधिकारीले उम्मेदवारी नै दिएनन्, भन्छन्- म एक्जिट भएँ

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीले पनि उम्मेदवारी नै दर्ता गरेनन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली भूमिकामा रहेका अधिकारीले कुनैपनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता नगराएका हुन् । ‘मैले कुनैपनि पदमा उम्मेदवारी दिइनँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म एक्जिट भएँ ।’
अधिकारी एमालेका संगठन विभाग प्रमुख छन् । पार्टी सदस्य, प्रतिनिधिबारे निर्णयदेखि संगठनका अरु संगठनात्मक काम समेत पर्ने यो विभाग एमालेमा शक्तिशाली मानिन्छ ।
सिनियर नेता भएपनि स्थायी कमिटीमा मात्रै भएकाले अधिकारीलाई यो विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयनमा देखिएका विवादहरू हल गर्दै मनोनयन दर्तासम्म पुग्ने बातावरण निर्माणमा अधिकारीको भूमिका पार्टी वृत्तमा प्रशंसा नै भइरहेको छ ।
तर अधिकारीले भने राजनीतिक अवकाशको बाटो रोजेका छन् । नेताहरुका अनुसार, संस्थापन समूहका तर्फबाट अधिकारीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षको टिकट दिइएको थियो ।
केशव बडालले राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेसँगै अधिकारीलाई यहाँ लैजाने ओलीको योजना थियो । तर आफ्ना लागि छुट्याइएको ठाउँमा अधिकारीले उम्मेद्वारी दिएनन् ।
‘मैले अरु साथीलाई अवसर दिन आवश्यक ठानेँ,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । ६६ वर्षीय अधिकारीले हठात् राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय किन लिए ?
अरुलाई अवसर दिन उम्मेदवारी नदिएको भनेपनि अधिकारीले आयोगको अध्यक्षमा जानुलाई आफ्नो अपमान सम्झेको हुन सक्ने एक नेता बताउँछन् । ‘महेश बस्नेतले सचिवको टिकट पाएँ, तर आफूले आयोगतिर जानुपर्ने हुँदा उहाँले बिदा लिने निर्णय लिनु भएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।
लामो समयदेखि ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता नगरेपछि प्रा डा. भरतराज पहाडी निर्विरोध अध्यक्ष बनेका छन् ।
