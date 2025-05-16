+
सक्रिय राजनीति गर्न राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएँ : सुनिल थापा

नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गर्न उद्देश्यले राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको थापाले अनलाइनखबरसँग बताए । थापाले भने,‘पार्टीको महाधिवेशन आएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएको छ । सक्रिय राजनीतिमा गर्न पदबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’

२०८२ पुष १ गते ११:४७

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाले नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गर्न पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • थापाले भने, 'पार्टीको महाधिवेशन आएको छ, चुनावको मिति घोषणा भएको छ, सक्रिय राजनीतिमा गर्न पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।'
  • कांग्रेसले २६ देखि २८ पुससम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको चुनाव फागुन २१ गते हुने सरकारले घोषणा गरेको छ।

१ पुस, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गर्न उद्देश्यले राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएको थापाले अनलाइनखबरसँग बताए । थापाले भने,‘पार्टीको महाधिवेशन आएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएको छ । सक्रिय राजनीतिमा गर्न पदबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’

कांग्रेसले यही पुसको २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको मिति फागुन २१ गते हुने गरी मिति घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ११ माघका लागि तोकिएको छ । थापाको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि धनकुटाबाट सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहेको थापालाई राष्ट्रपति पौडेलले २०७९ चैतमा राजनीतिक विज्ञ पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् थापाको राजीनामा पत्र : 

 

राजनीतिक सल्लाहकार राजीनामा सक्रिय राजनीति सुनिल थापा
