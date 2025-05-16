सुदूरपश्चिम महोत्सवमा दर्शक फकाउँदै विपना र पल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौँ । १६ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘आबाट आमा’ ले देशब्यापी प्रवर्धनलाई तीव्र तुल्याएको छ । यो मेसोमा कलाकार विपना थापा र पल शाहले सुदुरपश्चिम महोत्सवमा पुगेर दर्शक फकाए ।
केही दिनअघि रिलिज भएको फिल्मको मर्मस्पर्शी गीत ‘सृष्टिको पहिलो नाम’ मा विपना र पलले हजारौं दर्शकसामु नाचे । यी दुई कलाकारको नृत्यमा दर्शक भावुक देखिन्थे ।
महोत्सवमा गाउँ गाउँबाट दर्शक ओइरिएका देखिन्थे । उनीहरूले ‘आइ लभ यू’ भन्दै विपना र पललाई स्नेहपूर्ण हुटिङ गरे ।
दशकपछि फिल्ममा फर्किएकी विपनाले दर्शकको यो मायामा खुसी व्यक्त गरिन् । यो फिल्मलाई चन्द्र पन्तले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा प्रदीप रावत, उषा उप्रेती, सिम्रन पन्त, साइग्रेस पोखरेल, गजित बिष्ट, बेगम नेपालीको पनि अभिनय छ ।
आर्या इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मले सन्तान र अभिभावकको मर्मस्पर्शी सम्बन्धको कथा भन्छ ।
