सचिवमा केपी ओलीको प्यानल नै विजयी

नेकपा एमालेको सचिवमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्यानल नै विजयी भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १३:२५

३ पुस, काठमाडौं ।  नेकपा एमालेको सचिवमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्यानल नै विजयी भएको छ ।

९  सचिवमा सबैभन्दा बढी मत महेश बस्नेतले ल्याएका छन् ।  उनले १५४४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।  दोस्रो धेरै मत ल्याएर विजयी हुनेमा पद्माकुमारी अर्याल रहेकी छन् । उनले १५३० मत ल्याएकी छन् ।

यसैगरी तेस्रो धेरै मत ल्याउनेमा छविलाल विश्वकर्मा रहेका छन् । उनले १५०६ मत ल्याएका छन् ।

यसैगरी सचिवमा विजयी हुनेमा शेरधन राई (१५०३), हिक्मतकुमार कार्की (१३३७), खगराज अधिकारी (१२३१), यामलाल कंडेल (११८५), राजन भट्टराई (११८१) र भानुभक्त ढकाल (११०८)  रहेका छन् ।

केपी ओली
