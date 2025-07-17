आज पराजित भए पनि ईश्वर पोखरेल हाम्रो नेता हो: रघुवीर महासेठ

Listen News
- नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित उपमहासचिव रघुवीर महासेठले अध्यक्ष पदमा पराजित भएका ईश्वर पोखरेलप्रति सधैँ सम्मान रहने बताएका छन्।
- महासेठले फरक प्यानलबाट चुनाव लडेर पराजित भए पनि सबैको योगदान पार्टी बनाउन उत्तिकै रहेको बताए।
- उनले जनताको बहुदलीय जनवादले नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरेको र पोखरेललाई आज र भोलि पनि नेता नै रहेको खुलाए।
३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित उपमहासचिव रघुवीर महासेठले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका ईश्वर पोखरेलप्रति सधैँ सम्मान रहने बताएका छन् ।
उनले आज फरक प्यानलबाट चुनाव लडेर अध्यक्षमा पराजित भए पनि सधैँ नेताको रुपमा सम्मान गरिरहने बताए ।
उपमहासचिव निर्वाचित भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो पार्टी बनाउन आज निर्वाचित भएका र पराजित भएका सबैको उत्तिकै योगदान छ ।’
महासेठ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने पोखरेल अध्यक्ष ओलीविरुद्ध फरक प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धी बनेका थिए ।
महासेठले जनताको बहुदलीय जनवादले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै थपे, ‘ईश्वर पोखरेल आज पनि हाम्रो नेता हो, भोलि पनि हाम्रो नेता पनि हो ।’
