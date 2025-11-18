+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लोकप्रिय मतसहित पृथ्वीसुब्बा गुरूङ एमाले पदाधिकारी निर्वाचित

नेकपा एमालेका ११ औं महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मतसहित पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पदाधिकारीमा विजयी भएका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १४:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली प्यानलबाट पृथ्वीसुब्बा गुरूङ उपाध्यक्ष पदमा १७३७ मतसहित विजयी भएका छन्।
  • पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल १६७५ मतसहित उपाध्यक्षमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्।
  • महेश बस्नेत १५४४ मतसहित सचिव पदमा विजयी भएका छन् भने पद्माकुमारी अर्याल १५३० मतसहित सचिवमा निर्वाचित भएकी छन्।

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका ११ औं महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मतसहित पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पदाधिकारीमा विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओली प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुरूङ १७३७ मतसहित विजयी भएका हुन् ।

उनीपछि उपाध्यक्षमै निर्वाचन पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १६७५ मत प्राप्त गरेका छन् । पदाधिकारीमा तेस्रो बढी मत (१५४४) पाएर महेश बस्नेत सचिवमा विजयी भएका छन् ।
पद्माकुमारी अर्याल १५३० मतसहित सचिवमा विजयी भएकी छन् । उनी पदाधिकारीमा धेरै मत ल्याउने चौथो नेतामा परेकी छन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ १५१६ (पाँचौं) मत पाएर उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् ।

सचिवमा विजयी छविलाल विश्वकर्मा १५०६ मतले छैठौं र शेरधन राई १५०३ मतसहित सातौं भएका छन् । उनी पनि सचिवमा विजयी नेता हुन् ।

उपाध्यक्षमा विजयी गोकर्णराज विष्ट १३६८ मतसहित आठौं, सचिवमा विजयी हिक्मतकुमार कार्की १३३७ मतसहित नवौं र सचिवमै निर्वाचित खगराज अधिकारी १२३१ प्राप्त गर्दै १० औं भएका छन् ।

 

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाह्य शक्तिले अनुकूल दल र नेता नभेटेसम्म चुनाव हुँदैन: गुरुङ

बाह्य शक्तिले अनुकूल दल र नेता नभेटेसम्म चुनाव हुँदैन: गुरुङ
महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै वैचारिक बहस हुनेछ: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै वैचारिक बहस हुनेछ: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : गण्डकीमा खगराज र पृथ्वीसुब्बा गुटकै लडाइँ

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : गण्डकीमा खगराज र पृथ्वीसुब्बा गुटकै लडाइँ
कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
सञ्चारमन्त्री गुरुङको घरमा आगजनी

सञ्चारमन्त्री गुरुङको घरमा आगजनी
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित