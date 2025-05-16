+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोंगबुको दोहोरी साँझमा झडप, पैदलयात्रीको हत्या

प्रहरीका अनुसार दोहोरी साँझमा झगडा गरेपछि बाहिर निकालिएको समूहले पैदल हिँड्दै गरेका बबिनको हत्या गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १६:३०
Listen News
0:00
0:30
🔊

३ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबुस्थित एक दोहोरी साँझमा झडप भएको छ । झडप गर्ने समूहले सडकमा हिँड्दै गरेका एक पैदलयात्रीको हत्या गरेको छ ।

हत्या हुनेमा गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–७ घर भई टोखा नगरपालिका–९ गोंगबु बस्ने २० वर्षीय बबिन गुरुङ छन् । गोंगबुको कुलान्त मार्गस्थित शुभलक्ष्मी गेस्ट हाउसमा बस्दै आएका उनको दोहोरी साँझमा झगडा गरेको समूहले आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको हो ।

दोहोरी साँझमा झगडा गरेपछि बाहिर निकालिएको समूहले पैदल हिँड्दै गरेका बबिनको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए । जबकि उनी दोहोरी साँझको झडपमा संलग्न समेत थिएनन् ।

झगडा गर्ने मध्ये हरिशरण पन्तले पैदल हिँड्दै गरेका बबिनलाई धारिलो हतियारले आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको थियो

त्यसपथि थप उपचारका लागि भन्दै सिनाामंगलस्थित केएमसी अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रमा बुधबार बिहान ५ बजे उनको मृत्यु भएको एसपी भट्टराईले बताए ।

मंगलबार राति करिब साढे १ बजेतिर टोखा नगरपालिका–९ गोंगबुमा रहेको मिरमिरे दोहोरी साँझमा एउटा समूह गएको थियो । उक्त समूहमा धादिङको नेत्रावती डवजोङ घर भई काठमाडौं लोलाङ बस्ने ३० वर्षीय हरिशरण पन्त र सोही ठाउँका ३५ वर्षीय श्रीकृष्ण पन्त गएका थिए ।

अर्को पक्षका डडेल्धुराको नवदुर्गा नगरपालिका–५ घर भई महाराजगञ्ज बस्ने २६ वर्षीय वीरेन्द्र साउद, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–९ घर भई महाराजगञ्ज नै बस्ने २६ वर्षीय जनक सिंह नगारी, काठमाडौं साँखु घर भएका ३० वर्षीय प्रज्वल भुजेल र लमजुङको राइनास नगरपालिका–८ घर भई महराजगञ्ज बस्ने  २९ वर्षीय मनोज सुनार पनि दोहोरी गएका थिए ।

सो क्रममा यी दुई समूहबीच दोहोरी साँझमा झगडा भएको थियो । त्यसपछि दोहोरी सञ्चालक गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ घर भएका ३६ वर्षीय शिव सौगात सुवेदीले दुवै पक्षलाई बाहिर निकालेका थिए ।

त्यसपछि सडकमा आएर पुन: झगडा हुँदा हरि शरणले पैदल हिँड्दै गरेका बबिनमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

अहिले प्रहरीले माथि नाम उल्लेख गरिएका ६ जनासहित दोहोरी सञ्चालक शिव सौगातलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

अपराध दोहोरी साँझमा झडप नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ललितपुरमा भारतीय इन्जिनियरको हत्या, डेढ महिनासम्म रहस्यमै घटना

ललितपुरमा भारतीय इन्जिनियरको हत्या, डेढ महिनासम्म रहस्यमै घटना
मन परेकी युवतीसँग बिहे गर्न पाएनन्, बुवा र श्रीमान्‌को मोटरसाइकलमा राखिदिए ब्राउन सुगर

मन परेकी युवतीसँग बिहे गर्न पाएनन्, बुवा र श्रीमान्‌को मोटरसाइकलमा राखिदिए ब्राउन सुगर
अंशु हत्या प्रकरण : एउटा परिवारले छोरी गुमायो, अर्कोले थातथलो

अंशु हत्या प्रकरण : एउटा परिवारले छोरी गुमायो, अर्कोले थातथलो
काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी

काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी
श्रीमती बेपत्ता भन्दै जाहेरी, अनुसन्धान गर्दा खुल्यो श्रीमान्‌बाटै हत्या

श्रीमती बेपत्ता भन्दै जाहेरी, अनुसन्धान गर्दा खुल्यो श्रीमान्‌बाटै हत्या
छोराले आमाको हत्या र आत्महत्या गरेपछि च्याट जीपीटीविरुद्ध मुद्दा

छोराले आमाको हत्या र आत्महत्या गरेपछि च्याट जीपीटीविरुद्ध मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित