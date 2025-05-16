+
ओलीले लिए शपथ

२०८२ पुष ३ गते १७:५०

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको शप ग्रहण लिएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच ओलीले शपथ लिएका हुन् ।

ओली लगातार तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

गत मंसिर २७ गतेबाट सुरु भएको महाधिवेशनमा बन्दसत्रपछि चुनावी कार्यक्रम भएको थियो ।

चुनावमा ईश्वर पोखरेल र ओली समूह छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

केपी शर्मा ओली
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
निर्वाचित भएपछि भृकुटीमण्डप पुगे केपी ओली

बस परिचालकदेखि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उमेदवारसम्म

यस्तो बन्यो ओली समूहको प्यानल (सूची)

२०३७ को जनमत संग्रह र ओलीको अमिल्दो आकलन

ओलीलाई ‘फुटबलको पेले’ ठान्ने कृष्णगोपालले छाडे साथ, भने- उहाँबाट पीडित भएँ

एमाले महाधिवेशन : केपी ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धामा

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

