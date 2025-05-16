अस्पताल पुगेर रविले भेटे जेनजी आन्दोलनका घाइते

Listen News
0:000:30
५ पुस, काठमाडौं । कारागारबाट रिहा भएलगत्तै चितवन हुँदै काठमाडौं आइपुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेट गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौं आएलगतै उनले उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल पुगेर जेनजी घाइतेसँग भेट गरेका हुन् । घाइते भेट्नुअघि उनले बबरमहलस्थित जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी संस्थाको कार्यालय पुरेर जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारसँग छलफल गरेका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागार रहेका लामिछानेलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो क्रममा रविले सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकारलाई रास्वपाको पूर्ण साथ रहेको बताए । उनले जेनजी घाइतेहरूलाई आफू साथमा रहेको बताउँदै सपना पूरा गर्न लागिपर्ने पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4