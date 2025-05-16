+
अस्पताल पुगेर रविले भेटे जेनजी आन्दोलनका घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १९:२८
५ पुस, काठमाडौं । कारागारबाट रिहा भएलगत्तै चितवन हुँदै काठमाडौं आइपुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेट गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौं आएलगतै उनले उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल पुगेर जेनजी घाइतेसँग भेट गरेका हुन् । घाइते भेट्नुअघि उनले बबरमहलस्थित जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी संस्थाको कार्यालय पुरेर जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारसँग छलफल गरेका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागार रहेका लामिछानेलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो क्रममा रविले सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकारलाई रास्वपाको पूर्ण साथ रहेको बताए । उनले जेनजी घाइतेहरूलाई आफू साथमा रहेको बताउँदै सपना पूरा गर्न लागिपर्ने पनि बताए ।

रवि लामिछाने
