ससर्त रिहा भएपछि रवि पहिलोपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते ८:५८
५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आज (शनिबार) चितवनमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन् ।

उनी चितवनको भरतपुर महानगरापालिकामा पर्ने चौबिसकोटीमा आयोजना हुने पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका हुन् ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सभापति लामिछानेले बिहान ११ बजे आयोजना हुने कार्यक्रमलाई विशेषका साथै छोटो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

उनले सभापति लामिछाने दिउँसो काठमाडौं फर्किएर जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई भेट्न जाने कार्यक्रमको सुरूवात गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जनाएका छन् ।

प्रवक्ता झाले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा लेखेका छन्, ‘भोलि दिउँसो ३ बजे, सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बनस्थलीस्थित घण्टी घरमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने शुक्रबारमात्रै बिगो रकम बुझाएर शर्तसहित रिहा भएका थिए ।

उनलाई उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

रवि लामिछाने
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

