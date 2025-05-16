थाइल्यान्डसँगको सीमा विवादले कम्बोडियामा जनजीवन प्रभावित, १९ जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवादमा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ भने ७९ जना घाइते भएका छन्।
- यो विवाद ७ डिसेम्बरदेखि जारी छ र दुबै पक्षमा मानव क्षति भएको छ।
- ५ लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सुरक्षित स्थलतर्फ विस्थापित भएका छन्।
६ पुस, फोनोम पेन । कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवाद जारी रहँदा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । यो विवादको १५औँ दिन हो ।
कम्बोडियाको रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको अनुसार, मृतकमध्ये एक शिशु पनि छन् भने ७९ जना नागरिक घाइते भएका छन् ।
सिमा विवाद ७ डिसेम्बरदेखि फेरि बढेको हो र दुबै पक्षमा मानव क्षति भएको छ ।
कम्बोडियाको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार, अहिलेसम्म यो विवादका कारण पाँच लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सुरक्षित स्थलतर्फ विस्थापित भएका छन् ।
