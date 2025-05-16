+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थाइल्यान्डसँगको सीमा विवादले कम्बोडियामा जनजीवन प्रभावित, १९ जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवादमा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ भने ७९ जना घाइते भएका छन्।
  • यो विवाद ७ डिसेम्बरदेखि जारी छ र दुबै पक्षमा मानव क्षति भएको छ।
  • ५ लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सुरक्षित स्थलतर्फ विस्थापित भएका छन्।

६ पुस, फोनोम पेन । कम्बोडियामा थाइल्यान्डसँगको सीमाक्षेत्र विवाद जारी रहँदा १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । यो विवादको १५औँ दिन हो ।

कम्बोडियाको रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ताले जानकारी दिनुभएको अनुसार, मृतकमध्ये एक शिशु पनि छन् भने ७९ जना नागरिक घाइते भएका छन् ।

सिमा विवाद ७ डिसेम्बरदेखि फेरि बढेको हो र दुबै पक्षमा मानव क्षति भएको छ ।

कम्बोडियाको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार, अहिलेसम्म यो विवादका कारण पाँच लाख १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू सुरक्षित स्थलतर्फ विस्थापित भएका छन् ।

कम्बोडिया थाइल्यान्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

थाइल्यान्डको शर्त : युद्ध रोक्न कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्ने

थाइल्यान्डको शर्त : युद्ध रोक्न कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्ने
कम्बोडियासँगको तनावका बीच थाइल्यान्डमा संसद् भंग

कम्बोडियासँगको तनावका बीच थाइल्यान्डमा संसद् भंग
थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा झडप : ९ जना थाई सैनिकको मृत्यु

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा झडप : ९ जना थाई सैनिकको मृत्यु
थाइल्यान्डसँगको सीमा विवादले एक लाख भन्दा बढी कम्बोडियन विस्थापित

थाइल्यान्डसँगको सीमा विवादले एक लाख भन्दा बढी कम्बोडियन विस्थापित
थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच युद्धविरामको घोषणा

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच युद्धविरामको घोषणा
कम्बोडिया र थाइल्याण्ड युद्धविराम गर्न सहमत

कम्बोडिया र थाइल्याण्ड युद्धविराम गर्न सहमत

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित