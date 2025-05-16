+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बलानबिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षविरुद्ध ९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दयानन्द गोइतसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १८:३७

६ पुस, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दयानन्द गोइतसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरूले आठ करोड ९८ लाख २१ हजार ४९६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद नसिम राइन, लेखापाल कमलेसकुमार साह र तत्कालीन सब-इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक, डाक्नेश्वरी–९ स्थित ओम गणेशाय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र उक्त कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजीवकुमार साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा गलत बोलपत्र मूल्यांकन गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूले गाउँपालिका-६ सेहरास्थित जागेश्वर गरहाई जनता माविको नमुना विद्यालय भवन निर्माण गर्दा आठ करोड ९८ लाख २१ हजार ४९६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

दायर गरिएको मुद्दामा जनही आठ करोड ९८ लाख २१ हजार ४९६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

 

दयानन्द गोइत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनुशासन समितिले कारबाहीको निर्णय नगरेका सबैको सदस्यता नवीकरण गर्ने कांग्रेसको निर्णय

अनुशासन समितिले कारबाहीको निर्णय नगरेका सबैको सदस्यता नवीकरण गर्ने कांग्रेसको निर्णय
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीले लिइन् जानकारी

‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीले लिइन् जानकारी
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले घोषणा गर्‍यो नयाँ फ्रेन्चाइज लिग

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले घोषणा गर्‍यो नयाँ फ्रेन्चाइज लिग
ललितपुरमा युवकको हत्या, बोरामा प्याक गरेर इनारमा फालियो शव

ललितपुरमा युवकको हत्या, बोरामा प्याक गरेर इनारमा फालियो शव
टी-२० विश्वकपका लागि २४ खेलाडी प्रारम्भिक चरणको क्याम्पमा बोलाइए

टी-२० विश्वकपका लागि २४ खेलाडी प्रारम्भिक चरणको क्याम्पमा बोलाइए
घट्यो चामलको भाउ, सस्तियो भान्सा

घट्यो चामलको भाउ, सस्तियो भान्सा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित