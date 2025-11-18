कैलालीका दुई क्षेत्रबाट भीम रावलको नाम सिफारिस

१२ पुस, धनगढी । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेता डा. भीम रावलको कैलालीका दुई वटा क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ र ५ बाट नेता रावलको नाम सिफारिस गरिएको उक्त पार्टीले जनाएको छ ।
नेता कृष्ण राज सुबेदीको अध्यक्षमा बसेको जिल्ला कार्यदलको बैठकले आकांक्षी नेताहरूको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो ।
नेकपाले रावललाई यसअघि अछाम क्षेत्र नम्बर १ बाट पनि सिफारिस गरिसकेको छ ।
कैलाली– ५ बाट पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ ।
उनीहरूमध्ये जोशीको बझाङ र भट्टको डोटीबाट समेत नाम सिफारिस गरिएको छ ।
पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीका सबै क्षेत्रबाट आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाइएको छ ।
क्षेत्र नम्बर १ बाट हरि ज्ञवाली, भैरव रावल, सुरेन्द्र देउकर, प्रेम साउद बालकृष्ण चौधरी,ललित थापा युवामा तपेन्द्र शाह र महिलामा सरस्वती शाहको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्र नम्बर २ बाट नेता रावलसहित लाल बहादुर सोडारी, कर्ण प्रसाद जैशी, नन्द बहादुर साउद,युवामा शिवराज सञ्जाल र महिलामा बसन्ती डगौरा, क्षेत्र नम्बर ३ बाट विरभान चौधरी, लाजुराम चौधरी, प्रकाश मिश्र, विपिन आचार्य, कमल प्रसाद चौधरी, महिलामा विनीता चौधरी र युवामा वीरेन्द्र जिसीको नाम सिफारिस गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।
क्षेत्र नम्बर ४ बाट हरिराम चौधरी उत्सव, दीर्घ सोडारी, उद्धव भट्टराई, कृष्णराज सुबेदी, मीनराज बडू, लक्ष्मण कुवर, लक्षीराम आचार्य, युवामा बमबहादुर विक र महिलामा चुनकुमारी चौधरीको नाम सिफारिस भएको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेता डा. भीम रावल, भानुभक्त जोशी, त्रिलोचन भट्ट, नरबहादुर शाह, ओमप्रकाश पुन, प्रेम बिसी, सुरेन्द्र यादव, डिएल भण्डारी, महिलामा सुशीला बुढाथोकी लक्ष्मी चौधरी विनाडी र युवामा मनोज पुन मगरको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
