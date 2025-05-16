कांग्रेस पदाधिकारीबाट भीष्मराज मात्रै समानुपातिक सूचीमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेमात्रै सिफारिस हुने भएका छन् ।
जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उनको नाम समेटेर समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउन लागेको पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
महतले यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकाहरू यसपटक कोही पनि समावेश नभएको जानकारी दिए ।
‘यसअघि समानुपातिकमा परिसकेका साथीहरू यसपटक हुनुहुन्न । नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, अवसर पाउनु भएको छ । जसले संसद्मा उल्लेख्य भूमिका खेल्नु सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा भएका साथीहरू पनि छन् । त्यस्तै कांग्रेसमा लामो समयदेखि लागेका तर, कुनै पद नलिएकाहरू पनि छन् । वौद्धिक क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ । पदाधिकारीबा६ सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको नाम परेको छ ।’
