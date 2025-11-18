रविसँग छलफलमा कुलमान, आयोगमा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता

१४ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन पुगेका छन् ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । अहिले सो पार्टीका केही नेताहरू आयोगमा पुगेका छन् ।
उता, पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
पटकपटक भएका विभिन्न वार्ताहरू विफल भएपछि अहिले अन्तिम समयमा पुन: संवाद भएको हो ।
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निस्किएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले घिसिङसँग भेटवार्ता गरिरहेका हुन् ।
‘सहमति भयो भने त भयो । तर भएन भने समय गुज्रिन्छ भनेर हामीले आयोगमा पनि ११० जनाको नाम पेश गर्न लागेका हौं,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
