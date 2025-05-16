सशस्त्रका ११ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४ पुस २०७९ मा ११ जना डीएसपीको सरुवाको निर्णय गरेको छ।
- सरुवा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३४ अनुसार गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
१४ पुस, काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका ११ जना डीएसपीको सरुवा भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार ११ डीएसपीको सरुवाको निर्णय गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम डीएसपीको सरुवा गरिएको भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् सूची
