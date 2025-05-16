+
सशस्त्रका ११ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ?

सशस्त्र प्रहरीका ११ जना डीएसपीको सरुवा भएको छ ।

२०८२ पुष १४ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४ पुस २०७९ मा ११ जना डीएसपीको सरुवाको निर्णय गरेको छ।
  • सरुवा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३४ अनुसार गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

१४ पुस, काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका ११ जना डीएसपीको सरुवा भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार ११ डीएसपीको सरुवाको निर्णय गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम डीएसपीको सरुवा गरिएको भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् सूची

 

सशस्त्र प्रहरी
Hot Properties

