२६ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको पोशाक (बर्दी) लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने २१२ सशस्त्र प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग आचार संहिता विपरित बर्दीको दुरुपयोग गरिएको भन्दै २१२ सशस्त्र प्रहरीलाई कारबाही गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी मनिष थापाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत कारबाहीको विषय जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार २०८० सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा बर्दीसहितको तस्वीर पोस्ट गर्ने २१२ जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको छ ।
