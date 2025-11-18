+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजनीतिक डेब्यूबारे प्रकाश सपुत : अबको मेरो जोडबल देशलाई धेरै समय दिनु हुनेछ

‘मेरो सपना थियो कि मान्छेले चिनून, त्यो सपना पुरा भएको छ’ भन्छन्, ‘अब मलाई व्यक्तिगतरुपमा नयाँ सपना र लोभ छैन । यो समयमा देशको लागि केही न केही योगदान दिनुछ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेपछि आफ्नो समय, ऊर्जा र अनुभव देशको लागि समर्पण गर्ने बताएका छन्।
  • सपुतले कलाकारितामा नयाँ सपना नभएको र अब राजनीतिमार्फत देशका लागि योगदान दिन चाहने बताएका छन्।
  • उनले आगामी चुनावमा प्रचारप्रसारमा जुट्ने र वैकल्पिक शक्तिलाई जनतामाझ पुर्‍याउने प्राथमिकता राख्ने योजना बनाएका छन्।

काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतले अबको आफ्नो समय, ऊर्जा र अनुभव देशको लागि समर्पण गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेपछि सपुतले अनलाइनखबसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘अबको मेरो जोडबल देशलाई धेरै समय दिने भन्नेमा हुनेछ । राजनीतिमा सानोतिनो भूमिका पाइयो भने देशकै लागि आफ्नो ऊर्जा समर्पण गर्ने मेरो सोच हो ।’

कलाकारको रुपमा अब आफूलाई नयाँ सपना र लोभ नभएको बताउँदै सपुतले यस समयमा आफूले राजनीतिमार्फत देशका लागि केही गर्ने सोच बनाएको बताए ।

‘कलाकारितामा लाग्छु भने अर्को के त ? फिल्म वा संगीतमा अर्को हिट हो । मलाई नाम चाहिएको छैन । मेरो सपना थियो कि मान्छेले चिनून, त्यो सपना पुरा भएको छ’ भन्छन्, ‘अब मलाई व्यक्तिगतरुपमा नयाँ सपना र लोभ छैन । यो समयमा देशको लागि केही न केही योगदान दिनुछ ।’

राजनीतिक डेब्यूबारे उनले भने, ‘वैकल्पिक शक्तिलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने पहिलो सोच हो । सुरुदेखि नै औपचारिकरुपमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो ।’

उनले आफ्नो सिर्जनात्मक चेत समाज र राजनीतिसँग नजिक भएको बताए । ‘मेरो आउने समयको यात्रा राजनीति नै हो भन्ने कुरा देखिन्छ । यसमा सरप्राइज हेर्नुपर्दैन’ उनले भने ।

अहिलेको राजनीति व्यवस्था सुधार्न नभइ अवस्था सुधार्न हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यतिबेला अवस्था सुधारको काम गर्ने मात्र हो । व्यवस्था परितर्वनको कुरा अहिले होइन’ उनले भने, ‘योग्य र क्षमातावान, नयाँ राजनीतिक अभ्यासबाट आएका मान्छेसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने हो ।’

कलाकारिता र राजनीति दुबै कुरा जनतासँग जोडिने पेशा रहेको उनले बताए । ‘विगत पाँच ६ वर्षमा मैले गर्दै आएको पेशा कलाकारिता हो’ उनले भने, ‘दुईटै जनतासँग जोडिएका छन् । कलाकारिता र राजनीतिसँग पनि जनता चाहिने भएकाले, सिर्जनशिल अभ्यास भने हुन बाँकी छ ।’

आउँदो प्रतिनिधि सभाको चुनावको उम्मेदवार बनेपछि अब सपुतसामु प्रचारप्रसारमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । उनले समय मिलाएर चुनाव प्रचार गर्ने योजना पनि बनाएका छन् ।

उनले यसबारे भने, ‘अहिलको प्राथमिकता राजनीतिक भूमिका र नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई जनतामाझ पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’

कामको कुरा गर्दा, सपुत अभिनित फिल्म ‘मिरमिरे’ १ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । बैशाखमा उनी अभिनित फिल्म ‘परालको आगो’ रिलिज हुनेछ । फिल्म रिलिजपछि उनी सांगीतिक सिर्जना ल्याउने तयारीमा छन् ।

प्रकाश सपुत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा समानुपातिकको बन्दसूचीमा प्रकाश सपुतदेखि क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लसम्म (नामावलीसहित)

रास्वपा समानुपातिकको बन्दसूचीमा प्रकाश सपुतदेखि क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लसम्म (नामावलीसहित)
‘मिरमिरे’ को शीर्ष गीतमा दयाहाङ, प्रकाश र सिर्जनाको छमछमी

‘मिरमिरे’ को शीर्ष गीतमा दयाहाङ, प्रकाश र सिर्जनाको छमछमी
२ वर्षपछि स्टेजमा उक्लिए प्रकाश सपुत, कहाँ-कहाँ दिँदैछन् प्रस्तुति ?

२ वर्षपछि स्टेजमा उक्लिए प्रकाश सपुत, कहाँ-कहाँ दिँदैछन् प्रस्तुति ?
दयाहाङ राई- प्रकाश सपुत स्टारर ‘मिरमिरे’ को मध्यपूर्व प्रदर्शन तय

दयाहाङ राई- प्रकाश सपुत स्टारर ‘मिरमिरे’ को मध्यपूर्व प्रदर्शन तय
केपी ओलीको प्रशंसा गर्नु गलत भयो : प्रकाश सपुत

केपी ओलीको प्रशंसा गर्नु गलत भयो : प्रकाश सपुत
दर्शक भेट्न हल-हलमा प्रकाश र परीक्षा

दर्शक भेट्न हल-हलमा प्रकाश र परीक्षा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित