यी हुन् निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दल  

आयोगका अनुसार ६४ वटा राजनीतिक दलबाट ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको हो ।

२०८२ पुष १५ गते १४:५०

  • फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरिसकेका छन्।
  • निर्वाचन आयोगका अनुसार ५८ निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी बन्दसूची पेस भएको छ।
  • १० दलले ४ एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका छन्।

१५ पुस, काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरिसकेका छन् ।

आयोगका अनुसार ६४ वटा राजनीतिक दलबाट ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको हो । आयोगले १० वटा दलले ४ वटा एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका छन् ।

यस्तो छ बन्दसूची बुझाउने दलको सूची

 

निर्वाचन आयोग समानुपातिक बन्द सूची
