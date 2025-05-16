यी हुन् निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दल  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरिसकेका छन्।
- निर्वाचन आयोगका अनुसार ५८ निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी बन्दसूची पेस भएको छ।
- १० दलले ४ एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका छन्।
१५ पुस, काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरिसकेका छन् ।
आयोगका अनुसार ६४ वटा राजनीतिक दलबाट ५८ वटा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको हो । आयोगले १० वटा दलले ४ वटा एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका छन् ।
यस्तो छ बन्दसूची बुझाउने दलको सूची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4