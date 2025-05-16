+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विद्यावारिधि

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूमाथि विद्यावारिधि गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १८:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सानुमैयाँ खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिमा व्यञ्जना सिद्धान्तबाट विद्यावारिधि हासिल गरेकी छन्।
  • शोधले ओलीका अभिव्यक्तिमा उखान–टुक्कामा सीमित नभई गहिरा दार्शनिक अर्थ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
  • शोधमा ओलीको \'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली\' नारा दर्शनको रूपमा विकसित भएको र अन्य विश्व नेताहरूको भाषणसँग तुलना गरिएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूमाथि विद्यावारिधि गरिएको छ । त्यस क्रममा ओलीका अभिव्यक्तिमा उखान–टुक्कामा सीमित नभई व्यञ्जना सिद्धान्तका गहिरा दार्शनिक अभिव्यक्तिहरू भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रसमक्ष सानुमैयाँ खड्काले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका भाषणलाई पूर्वीय दर्शनको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अर्थात् व्यञ्जना सिद्धान्तबाट विश्लेषण गरेकी हुन् ।

ओलीका अभिव्यक्तिमा प्रयोग हुने कथनमा व्यञ्जना अर्थ रहेको शोधको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाइन् । शोधमा ओलीद्वारा अघि सारिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा एवं गन्तव्य मात्र नभई समयानुकूल विकसित हुँदै सिद्धान्त र दर्शनको रूपमा विकसित भएको आफ्नो ठहर रहेको खड्काको भनाइ छ ।

‘उक्त आकांक्षा अब आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको समिश्रित आयामहरूमा आधारित दर्शन रहेको शोधको निचोड छ,’ उनले भने ।

खड्काले उक्त शोधको आज प्रतिरक्षा (डिफेन्स) गरी उपाधि हासिल गरेकी छन् । यो नेपालको राजनीतिक वक्तृत्व परम्परामा पूर्वीय चिन्तनको प्रयोग गरिएको पहिलो विद्यावारिधिस्तरीय शोध भएको जनाइएको छ ।

शोधमा विश्व चर्चित नेताहरू बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, सी चीनफिङ, नरेन्द्र मोदीलगायतका अभिव्यक्ति तथा भाषणशैलीको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

तुलनात्मक समीक्षामा ओलीका अभिव्यक्तिहरूमा मौलिकता, सांस्कृतिक गहिराइ र प्रतीकात्मक भाषिक संरचनाको विशिष्ट पहिचान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस अध्ययनलाई नेपाली राजनीतिक भाषाशास्त्र, वक्तृत्व अध्ययन, दार्शनिक विमर्श तथा समकालीन राजनीतिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण शैक्षिक योगदानको रूपमा लिइएको छ ।

खड्काले आगामी दिनमा नेपाली नेताहरूका भाषण, अभिव्यक्ति र वैचारिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण, विश्लेषण र शैक्षिक बहसमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले नेपाली नेताहरूका अभिव्यक्तिमा निहित सांस्कृतिक अर्थ, दार्शनिक गहिराइ र संरचनालाई समेटेर अघि बढाइने अनुसन्धान परम्पराले बौद्धिक जगतलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । शोधका लागि डा. ऋषिराम शर्मा निर्देशक तथा प्रा.डा. भागवत ढकाल र प्रा. केशव सुवेदी विशेषज्ञ रहेका थिए । रासस

केपी ओली अभिव्यक्ति पीएचडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

थापालाई घर्तीको प्रश्न: कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने भए किन समानुपातिकमा बसेको?

थापालाई घर्तीको प्रश्न: कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने भए किन समानुपातिकमा बसेको?
ठोरीमा खुल्यो ‘इकोलक्स रिट्रिट’, भारतीय पर्यटकलाई मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ प्याकेज

ठोरीमा खुल्यो ‘इकोलक्स रिट्रिट’, भारतीय पर्यटकलाई मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ प्याकेज
कांग्रेस बन्दसूचीमा जेनजी पनि

कांग्रेस बन्दसूचीमा जेनजी पनि
सामसङ इनोभेसन क्याम्पसद्वारा एआई तथा बिग डेटा तालिम सम्पन्न

सामसङ इनोभेसन क्याम्पसद्वारा एआई तथा बिग डेटा तालिम सम्पन्न
परिवारले पत्याएन प्रहरी प्रतिवेदन, हत्या दाबी गर्दै प्रशासन घेराउ

परिवारले पत्याएन प्रहरी प्रतिवेदन, हत्या दाबी गर्दै प्रशासन घेराउ
कांग्रेस बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपतिका छोराको नाम दुई ठाउँमा

कांग्रेस बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपतिका छोराको नाम दुई ठाउँमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित