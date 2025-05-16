पेरुमा रेल दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, ४० बढी घाइते

पेरुमा भएको रेल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा ४० जना घाइते भएका छन्।
मृतकमध्ये एक रेल चालक रहेको कुस्कोको प्रोसिक्युटर कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।
अधिकारीहरूले घाइते यात्रुहरूको पहिचान गरिरहेको बताएका छन् । धेरैजसो घाइते विदेशी पर्यटक हुन् र अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ । घटनास्थलमा यात्रुहरूले पठाएका भिडियोमा घाइतेहरू रेल पटरिमा लेटेका देखिएका छन् ।
दुर्घटनास्थलमा एक दर्जन स्वास्थ्य सवारी र चिकित्सकहरू पुगेर उपचार सुरु गरेका थिए । प्रहरीहरूले हेल्मेट र उज्यालो रंगको ज्याकेट लगाएर घाइते यात्रुहरूलाई स्ट्रेचरमा राखेर उपचारका लागि सारिरहेका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार उक्त ऐतिहासिक स्थलमा दैनिक करिब चार हजार ५०० पर्यटक भ्रमणमा आउने गर्छन् । पर्यटकहरूको ठूलो हिस्सा रेल र बस प्रयोग गरेर उच्च एन्डीज पहाडमा पुग्छन् ।
रेल सञ्चालन गर्ने निकायका अनुसार पेरुरेलको रेलले अर्को रेलसँग ओलान्तायटम्बो र पहाडमा रहेको प्रमुख स्थल जोड्ने एकल पटरिमा ठक्कर खाएको हो । दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म खुलाइएको छैन ।
सन् सेप्टेम्बरमा पनि करिब एक हजार ४०० पर्यटकहरू अग्वास कालिएन्टेस रेल स्टेशनबाट निकालिएका थिए, जब स्थानीय प्रदर्शनकारीहरूले रेल पटरिमा ढुङ्गा र रुखका टुक्रा राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले पर्यटकहरूलाई तल्लो भागसम्म पुर्याउने नयाँ बस छान्न सरकारले निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन माग गरेका थिए ।
यो ऐतिहासिक स्थल १५औं शताब्दीमा इन्का सम्राट पचाकुटेकको आदेशमा निर्माण गरिएको थियो र वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङको अद्भुत नमूना मानिन्छ।
