+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अबको नेतृत्व गर्ने स्थानमा जेनजीहरू हुनुपर्छ : मन्त्री सिन्हा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १८:४७

१६ पुस, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले  विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाए स्थायित्व प्राप्त हुने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको संवादमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एउटा कुनै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन नसके विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरु मिले रसरकार बनाए स्थायित्व आउने जिकिर गरे ।

‘मुलुकमा शान्ति चाहियो । त्यसका लागि स्थिर सरकार चहियो । एउटा पार्टीले सरकार बनाउन सक्दैन भने विचार मिल्ने पार्टीले सरकार बन्ने हो भने राजनीति स्थायित्व दिन्छ । अबको नेतृत्व गर्ने स्थानमा जेनजीहरू हुनुपर्छ,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘जोसँग सकारात्मक सोच छ र केही गरौँ भन्ने सोच भएकाहरुलाई अघि बढाउनुपर्छ । यो एउटा प्रतिबद्धताको जरुरी छ । हाम्रो पुस्ताका लागि यो अन्तिम अवसर हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको काम फेसलेस गर्ने कार्य नभएको मैले पनि पाए, काम कारबाहीको तौरतरिका फेर्नुपर्छ । संविधान राम्रो छ । त्यसमा चुनौतीहरु धेरै भए त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

अनिलकुमार सिन्हा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्यटनलाई उद्योग भनेका छौं तर सुविधा दिएका छैनौं : पर्यटनमन्त्री सिन्हा

पर्यटनलाई उद्योग भनेका छौं तर सुविधा दिएका छैनौं : पर्यटनमन्त्री सिन्हा
राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल सकारात्मक : मन्त्री सिन्हा

राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल सकारात्मक : मन्त्री सिन्हा
दलहरूबाट निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौं : मन्त्री सिन्हा

दलहरूबाट निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौं : मन्त्री सिन्हा
विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय छ : मन्त्री सिन्हा

विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय छ : मन्त्री सिन्हा
कमजोर खर्च व्यवस्थापन र सुशासन सरकारको मुख्य चुनौती : उद्योगमन्त्री

कमजोर खर्च व्यवस्थापन र सुशासन सरकारको मुख्य चुनौती : उद्योगमन्त्री
निर्वाचनको विकल्प छैन : मन्त्री सिन्हा

निर्वाचनको विकल्प छैन : मन्त्री सिन्हा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित