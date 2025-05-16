+
वीर अस्पतालमा १०३ वर्षीया वृद्धामा मस्तिष्कको शल्यक्रिया

वीर अस्पतालले मस्तिष्कमा भएको ठूलो रक्तस्रावको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको छ । अस्पतालले काठमाडौँ कोटेश्वरकी १०३ वर्षीय वृद्धाको विश्वमै दुर्लभ मानिने न्युरोसर्जिकल उपलब्धि प्राप्त गरेको हो ।

२०८२ पुष १६ गते १८:५२

  • वीर अस्पतालले काठमाडौँ कोटेश्वरकी १०३ वर्षीय वृद्धाको मस्तिष्कमा ठूलो रक्तस्रावको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको छ।
  • डा. राजीव झाका नेतृत्वको टोलीले उच्च उमेर र नाजुक अवस्थाका बाबजुद शल्यक्रिया गरेको र बिरामीको अवस्था सुधारिएको बताए।
  • १०० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा यस्तो सफल न्युरोसर्जिकल शल्यक्रिया विश्वमै दुर्लभ रहेको र नेपाली चिकित्सा क्षेत्रको क्षमता देखाएको डा. झाले उल्लेख गर्नुभयो।

१५ पुस, काठमाडौं । वीर अस्पतालले मस्तिष्कमा भएको ठूलो रक्तस्रावको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको छ । अस्पतालले काठमाडौँ कोटेश्वरकी १०३ वर्षीय वृद्धाको विश्वमै दुर्लभ मानिने न्युरोसर्जिकल उपलब्धि प्राप्त गरेको हो ।

वीर अस्पतालका न्युरो विभागका प्रमुख वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. राजीव झाका अनुसार अत्यन्तै नाजुक र उच्च उमेर हुँदाहुँदै पनि सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया हुनु चिकित्सकीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

परिवारका सदस्यका अनुसार उनलाई एक महिनादेखि टाउको दुख्ने र पटक–पटक लड्ने समस्या देखिएको थियो । परिवारले सुरुमा यसलाई अत्यधिक उमेर र सामान्य कमजोरीका कारण भएको ठानेको थियो ।

तर दुई दिनसम्म लगातार बेहोस भएपछि उनलाई नजिकैको अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँबाट उनलाई वीर अस्पताल रेफर गरिएको थियो ।

वीर अस्पतालका अनुसार इमरजेन्सीमा आइपुग्दा उनी अचेत नै थिइन् । विस्तृत जाँच–परीक्षणपछि उनको मस्तिष्कमा धेरै ठूलो रक्तस्राव सबडुरल ह्यामरेज) भएको पत्ता लाग्यो, जसका लागि तत्काल न्युरोसर्जिकल शल्यक्रिया आवश्यक थियो ।

यो अवस्थामा तत्काल न्युरोसर्जरी आवश्यक थियो । तर, १०३ वर्षको अत्यधिक उमेरका कारण शल्यक्रिया चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो । बिरामीको परिवारले पनि सुरुमा बाँच्ने आशा लगभग गुमाइसकेको अवस्था थियो ।

यद्यपि, वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागले गहिरो छलफल, विशेषज्ञ परामर्श र परिवारसँग विस्तृत कुराकानीपछि शल्यक्रिया अघि बढाउने सामूहिक निर्णय लिएको थियो ।

डा. राजीव झाको नेतृत्वमा ड. समीर आर्याल, डा. नम्रता खड्का, डा. आयुष विमली, नर्स सिन्धु गौतमलगायतका टोलीले शल्यक्रिया गर्‍यो ।

शल्यक्रियापछि बिरामीको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधारदेखिए सँगै भोलि डिस्चार्ज गर्ने तयारी भएको डा. झाले बताए ।

हाल उनी पूर्ण होसमा छिन्, बोल्न सक्ने भएकी छिन् र आफैं खाना खानसमेत थालेकी छिन् । झाले यो सफलतालाई उल्लेख गर्दै भने, ‘यति नाजुक र उच्च उमेरमा मस्तिष्क शल्यक्रिया गर्नु चिकित्सकीय तथा नैतिक दृष्टिले ठूलो चुनौती थियो । तर, विभागीय छलफल र परिवारसँगको परामर्शपछि हामीले शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । परिणाम सफल भयो ।’

उनका अनुसार १०० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया विश्वमै अत्यन्त दुर्लभ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्ता केही मात्र केसहरू रिपोर्ट भएको उनले बताए ।

चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, १०० वर्षभन्दा माथिका बिरामीमा सबड्युरल हेमेटोमाजस्तो जटिल अवस्थाको शल्यक्रिया उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ ।

मस्तिष्कको नाजुक संरचना, कमजोर स्वास्थ्य र पोस्ट–अपरेटिभ जटिलताको सम्भावना बढी हुने भएकाले धेरैजसो केसहरूमा शल्यक्रिया नै गरिँदैन ।

डा. झा भन्छन्, ‘वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग असाधारण उपलब्धि हासिल गर्दा खुसी लागेको छ । नेपाली चिकित्सा क्षेत्रको क्षमता र समर्पणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।’

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

