+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले छाडेका बासुदेव भेटेपछि विष्णु पौडेलले लेखे- हामी सँगै छौं

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते २०:५१

१७ पुस, बुटवल । दुई दिन अघि नेकपा एमाले छाडेको घोषणा गरेका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य बासुदेव घिमिरेलाई एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भेटेका छन् । घिमिरेसहित एमाले जिल्ला तहका नेताहरूसँगको फोटो शेयर गर्दै पौडेलले ‘हामी सँगै छौं’ लेखेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले घिमिरेले आफूसहित एमाले नेताहरूसँगको लामो छलफलपछि एमाले नछोड्ने र अरु दलमा नजाने बताएको तर यी कुरा घिमिरेसँगै बुझ्न अनलाइनखबरसँग आग्रह गरे ।

तर भेटबारे बुझ्न खोज्दा घिमिरेको मोबाइल स्वीचअफ छ । एमाले रुपन्देही उपाध्यक्ष हितराज पन्थीले घिमिरेले पार्टी परित्यागको निर्णय फिर्ता लिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

आज बिहान मात्रै पत्रकारहरूसँग घिमिरेले आफू एमालेमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताएका थिए । उनले रास्वपा र नेकपाका नेताहरूबाट पार्टीमा आउन अफर आएको तर निर्णय गरी नसकेको बताएका थिए ।

विष्णु पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनको वातावरण अझै बन्न सकेन: विष्णु पौडेल

निर्वाचनको वातावरण अझै बन्न सकेन: विष्णु पौडेल
अध्यक्षमा ओलीको उम्मेदवारी : प्रस्तावक बादल, समर्थक पौडेल

अध्यक्षमा ओलीको उम्मेदवारी : प्रस्तावक बादल, समर्थक पौडेल
अध्यक्ष र महासचिवको उम्मेदवार बन्दिनँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधानमै छैन : विष्णु पौडेल

अध्यक्ष र महासचिवको उम्मेदवार बन्दिनँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधानमै छैन : विष्णु पौडेल
विष्णु पौडेलको दाबी- मधेशमा एमाले एक्लो छैन, हुँदैन

विष्णु पौडेलको दाबी- मधेशमा एमाले एक्लो छैन, हुँदैन
शंकरलाई विष्णुको कटाक्ष- ल्यापटप बोकेर अघिपछि हिँड्दैमा परिस्थिति मूल्यांकन हुँदैन

शंकरलाई विष्णुको कटाक्ष- ल्यापटप बोकेर अघिपछि हिँड्दैमा परिस्थिति मूल्यांकन हुँदैन
सचिवालयमा विष्णु पौडेलले पनि भने- विद्या भण्डारीलाई वेलकम गरौं

सचिवालयमा विष्णु पौडेलले पनि भने- विद्या भण्डारीलाई वेलकम गरौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित