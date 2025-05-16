+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आमाको निधनपछि शम्भुजीत : मेरी आमाले मलाई एक्लै छाडेर बिदा लिनुभयो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १३:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजीत बासकोटाकी आमा मिटु बासकोटाको आइतबार बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको छ।
  • मिटु बासकोटा १०६ वर्षकी थिइन् र उनको आजै अन्त्येष्टि गरिनेछ।
  • शम्भुजीतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो आमाले मलाई एक्लै छोडेर यो संसारबाट सधैंका लागि बिदा लिनुभयो...।’

काठमाडौँ । वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजीत बासकोटालाई मातृशोक परेको छ । उनकी आमा मिटु बासकोटाको आइतबार बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।

१०६ वर्षकी मिटुको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि चावहिलस्थित ओम अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो । मिटुको आजै अन्त्येष्टि गरिनेछ । मिटुका एक छोरा शम्भुजीत र ३ छोरी छन् ।

आमाको शोकमा शम्भुजीतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो आमाले मलाई एक्लै छोडेर यो संसारबाट सधैंका लागि बिदा लिनुभयो…।’

शम्भुजीत बासकोटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हाटबजारको मौलिकता जोगाउँदै उपभोक्तामैत्री बनाउन माग

हाटबजारको मौलिकता जोगाउँदै उपभोक्तामैत्री बनाउन माग
थारू समुदायका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई दिए माघी महोत्सवको निम्तो

थारू समुदायका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई दिए माघी महोत्सवको निम्तो
६० वर्षदेखिका पोस्टरलाई ‘चलचित्र संग्रहालय’ मा राखिने

६० वर्षदेखिका पोस्टरलाई ‘चलचित्र संग्रहालय’ मा राखिने
देउवाले बोलाए आफू निकट शीर्ष नेताको बैठक

देउवाले बोलाए आफू निकट शीर्ष नेताको बैठक
सुनको भाउ फेरि ओरालो, तोलाको कति ?

सुनको भाउ फेरि ओरालो, तोलाको कति ?
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्छ : महासेठ

एमाले–कांग्रेस गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्छ : महासेठ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित