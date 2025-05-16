मानव अधिकार आयोगमा साढे दुई घण्टा ओलीको बयान, दिए ३५ प्रश्नको उत्तर

२० पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर बयान दिएका छन् । आयोगकी सदस्य लिली थापाले ओलीसँग साढे दुई घण्टा समय लगाएर बयान लिइएको हो ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आयोगको कार्यालयमै उपस्थित भएर आज बयान दिनु भयो,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘ अढाइ घण्टासम्म बसेर बयान दिएर जानु भयो ।’
थापाले ओलीसँग गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भएको नाताले त्यसक्रममा गरेका कामकारबाही केन्द्रित प्रश्नोत्तर भएको बताइन् ।
‘कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भएको नाताले जेनजी आन्दोलनको क्रममा आफूले कस्तो भूमिका निभाउनु भयो भन्नेमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिएर जानु भयो,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले ३५ वटा प्रश्नहरू तयार पारेको थियो । ती सबैको जवाफ दिएर उहाँ जानुभयो ।’
कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ६:३० बजेसम्म बयान लिइएको थापाको भनाइ छ ।
त्यस्तै ओलीले आजै जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमक्ष लिखित बयान पनि दिएका छन् । बयानका लागि आयोगको टोलीले ओलीकै निवास गुण्डु पुगेको थियो ।
