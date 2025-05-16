+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिने मिलन लिम्बूको घोषणा

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १७:३६
फाइल तस्वीर

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मिलन लिम्बूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । रास्वपाको  समानुपातिकतर्फको ११० जनाको बन्द सूचीअन्तर्गत आदिवासी जनजाति क्लस्टरको ६ नम्बरमा उनको नाम समावेश थियो ।

लिम्बूले लेखेका छन्, ‘…उक्त सूचीबाट नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छु ।’

नेपालको संविधानमा सुनिश्चित समानुपातिक/समावेशी प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धताको आधारमा पार्टी र नेतृत्वसँगको सल्लाह अनुसार आफूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिएको पनि उनले बताएका छन् ।

तर, एकता र ध्रुवीकरणको चरणमा एकताबाट आएकाहरूलाई समेत समुचित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता नेतृत्वसमक्ष भएकाले आफूले नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।

‘नेतृत्वको बाध्यतालाई बुझ्दै, बन्द सूची तय गर्ने क्रममा सिर्जित परिस्थितिले पार्टीका आम सदस्य र नेता–कार्यकर्ताको भावनामा परेको प्रभाव समेतलाई आत्मसात् गर्दै बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिने निर्णय लिएको हुँ,’ उनले लेखेका छन् ।

यो कदम पार्टीको दीर्घकालीन हित, आन्तरिक एकता र सामूहिक भावनाको सम्मान गर्दै लिइएको सचेत र जिम्मेवार राजनीतिक निर्णय भएको उनको दाबी छ ।

राजनीति केवल व्यक्तिगत अवसर वा पदको खोजी मात्र नभएर विचार, मूल्य र सबै नेता–कार्यकर्ताको भावना समेट्दै अघि बढ्ने साझा अभियान भएको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘म यसै यात्रामा अघि बढेको छु । यसै यात्रामा समाहित हुन आह्वान पनि गर्दछु ।’

समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने क्रममा रास्वपाले प्राइमरी इलेक्सन गरेको थियो । त्यस क्रममा अत्याधिक मत प्राप्त भएको भनेर उनले प्राइमरी इलेक्सनमा मत दिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि २०८१ वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा लिम्बू इलाम निर्वाचन क्षेत्रनम्बर २ मा प्रत्यक्षतर्फ भएको उम्मेदवार थिए । त्यसबेला उनी चौथो भएका थिए ।

एमालेका सुहाङ नेम्वाङ २७ हजार ७७२ मतसहित विजयी हुँदा ५ हजार ५० मत पाएका लिम्बूको जमानत जफत भएको थियो ।

मिलन लिम्बू
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नयाँ पुस्ताको हातमा शासन गए मुलुकले लय समाउने छ : प्रधानमन्त्री

नयाँ पुस्ताको हातमा शासन गए मुलुकले लय समाउने छ : प्रधानमन्त्री
ताक्लाकोट जाने सीमापास वितरणमा एकपछि अर्को मनपरी

ताक्लाकोट जाने सीमापास वितरणमा एकपछि अर्को मनपरी
रविको प्रश्न: पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको पनि के बयान गर्नु?

रविको प्रश्न: पुराना दलले देशलाई हरिकंगाल बनाएको पनि के बयान गर्नु?
डिजिटल प्लेटफर्म आचारसंहिता कार्यान्वनयको मुख्य चुनौती : निर्वाचन आयोग

डिजिटल प्लेटफर्म आचारसंहिता कार्यान्वनयको मुख्य चुनौती : निर्वाचन आयोग
रुकुम पूर्वको टेलिफोन र इन्टरनेट समस्याबारे सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

रुकुम पूर्वको टेलिफोन र इन्टरनेट समस्याबारे सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
नीलसागर सेवा आश्रममा सुविसुको नि:शुल्क वाइफाई

नीलसागर सेवा आश्रममा सुविसुको नि:शुल्क वाइफाई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित