+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मुक्तिनाथ विकास बैंक २० वर्षमा, ४७ कर्मचारी सम्मानित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १८:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुक्तिनाथ विकास बैंकले बीसौं वर्षमा प्रवेश गर्दै काठमाडौंको लाजिम्पाटमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
  • बैंकले ७५५ युनिट रक्तदान संकलन गरी स्थानीय रक्तसञ्चार गृहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
  • बैंकले विद्यार्थी चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति, न्यानो कपडा वितरण र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक बीसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

बैंकले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाट, क्षेत्रीय कार्यालयहरू जनकपुर, नारायणगढ, धादिङ, पोखरा, इटहरी, बुटवल र लम्कीमा वृहत रक्तदान कार्यक्रममार्फत कुल ७५५ युनिट रगत संकलन गरी स्थानीय रक्तसञ्चार गृहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सोही अवसरमा ‘सन् २०५० मा मेरो नेपाल’ शीर्षकमा कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीबीच राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितमा देशभरका कुल ७९१ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । सर्वोत्कृष्ट चित्रको सिर्जनाकार काठमाडौंबाट रिया खड्काले प्रथम स्थान हासिल गरी ५० हजार नगद र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन् । त्यस्तै हरेक क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका उत्कृष्ट चित्रकारलाई जनही १० हजार नगद र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।

बैंकले सात वटै प्रदेशलाई समेटिने गरी विभिन्न विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण, बागमती सफाई महाअभियानलाई सफाई सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यस्तै गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाहरु, सेवा आश्रमलाई न्यानो सिरक, डस्नाको सहयोग, फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन वितरण, हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाँउपालकिाको दुर्गम गाउँका गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि सिलाई मेसिनहरु वितरण, ई–नेबल नेपाल मार्फत बालबालिकाहरुलाई कृतम हातहरु हस्तान्तरण जस्ता विभिन्न सामाजिक कार्यहरु सम्पन्न गरेको छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकको संस्थागत गीत विमोचन गर्नुका साथै संस्थामा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ४७ जना कर्मचारीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु, सेयरधनी, सेवाग्राहीहरु तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मुक्तिनाथ विकास बैंक २० वर्षमा : ‘मुक्तिनाथ एग्रिफाइनान्स ३६०’ आयोजना

मुक्तिनाथ विकास बैंक २० वर्षमा : ‘मुक्तिनाथ एग्रिफाइनान्स ३६०’ आयोजना
मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी वृत्त महराजगञ्जलाई दियो मोटरसाइकल

मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी वृत्त महराजगञ्जलाई दियो मोटरसाइकल
वाणिज्य बैंक बन्दै मुक्तिनाथ, सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने

वाणिज्य बैंक बन्दै मुक्तिनाथ, सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने
मुक्तिनाथ विकास बैंकको लाभांश घोषणा

मुक्तिनाथ विकास बैंकको लाभांश घोषणा
मुक्तिनाथ विकास बैंकको धुम्बाराही शाखा कार्यालय उद्घाटन

मुक्तिनाथ विकास बैंकको धुम्बाराही शाखा कार्यालय उद्घाटन
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले एमएन अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट पाउने

मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले एमएन अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट पाउने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित