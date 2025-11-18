मुक्तिनाथ विकास बैंक २० वर्षमा, ४७ कर्मचारी सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मुक्तिनाथ विकास बैंकले बीसौं वर्षमा प्रवेश गर्दै काठमाडौंको लाजिम्पाटमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
- बैंकले ७५५ युनिट रक्तदान संकलन गरी स्थानीय रक्तसञ्चार गृहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
- बैंकले विद्यार्थी चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति, न्यानो कपडा वितरण र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ।
२१ पुस, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक बीसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बैंकले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको लाजिम्पाट, क्षेत्रीय कार्यालयहरू जनकपुर, नारायणगढ, धादिङ, पोखरा, इटहरी, बुटवल र लम्कीमा वृहत रक्तदान कार्यक्रममार्फत कुल ७५५ युनिट रगत संकलन गरी स्थानीय रक्तसञ्चार गृहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सोही अवसरमा ‘सन् २०५० मा मेरो नेपाल’ शीर्षकमा कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीबीच राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितमा देशभरका कुल ७९१ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । सर्वोत्कृष्ट चित्रको सिर्जनाकार काठमाडौंबाट रिया खड्काले प्रथम स्थान हासिल गरी ५० हजार नगद र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन् । त्यस्तै हरेक क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका उत्कृष्ट चित्रकारलाई जनही १० हजार नगद र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।
बैंकले सात वटै प्रदेशलाई समेटिने गरी विभिन्न विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण, बागमती सफाई महाअभियानलाई सफाई सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यस्तै गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाहरु, सेवा आश्रमलाई न्यानो सिरक, डस्नाको सहयोग, फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन वितरण, हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाँउपालकिाको दुर्गम गाउँका गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि सिलाई मेसिनहरु वितरण, ई–नेबल नेपाल मार्फत बालबालिकाहरुलाई कृतम हातहरु हस्तान्तरण जस्ता विभिन्न सामाजिक कार्यहरु सम्पन्न गरेको छ ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकको संस्थागत गीत विमोचन गर्नुका साथै संस्थामा १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ४७ जना कर्मचारीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु, सेयरधनी, सेवाग्राहीहरु तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
