+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भृकुटीमण्डपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन सीडीओलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरको पत्र

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले २७ र २८ पुसमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १८:५८

२२ पुस, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशन आयोजना स्थल भृकुटीमण्डपको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग आग्रह गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले २७ र २८ पुसमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ । जसका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन सो पक्षले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार पत्र लेखेको हो ।

‘नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन यही मिति २०८२/०९/२७ र २८ गते भृकुटीमण्डप, काठमाडौमा हुने भएको हुँदा उक्त स्थान असपास तथा काठमाडौं क्षेत्रभित्रमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइ दिन हुन अनुरोध छ,’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सचिवालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ
नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसमा विधान र बहुमत एकातिर, देउवाको अल्पतन्त्र अर्कातिर

कांग्रेसमा विधान र बहुमत एकातिर, देउवाको अल्पतन्त्र अर्कातिर
डा. शेखर कोइराला कोशीमा सत्तापक्ष !

डा. शेखर कोइराला कोशीमा सत्तापक्ष !
जनकपुरमा निधिका समर्थकले जलाए महामन्त्री थापाको पुत्ला

जनकपुरमा निधिका समर्थकले जलाए महामन्त्री थापाको पुत्ला
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक भोलि पनि बस्ने

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक भोलि पनि बस्ने
राति अबेरसम्म बसेर पनि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार तय गर्छौं : कांग्रेस

राति अबेरसम्म बसेर पनि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार तय गर्छौं : कांग्रेस
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक स्थगित

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठक स्थगित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित