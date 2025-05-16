+
कोटेश्वरमा पनि जलाइयो गगनको पुत्ला

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते २१:२३

२२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंंको कोटेश्वरमा पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको पुत्ला जलाइएको छ ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिविरुद्ध दुर्व्यवहार भएको भन्दै उनीहरूले महामन्त्री थापाको पुत्ला जलाएका हुन् ।

कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा आज नेता निधिमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै उनी समर्थित युवाहरूले जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेका नेता विमलेन्द्र निधि र कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूहबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घेराउका लागि पुगेका विशेष पक्षधर केही कार्यकर्ताहरूले नेता निधि लिंक रोडबाट भित्रिने क्रममा क्रममा अवरोध पुर्‍याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनरत समूह र नेता निधिबीच चर्काचर्की
गगन थापा
