+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडा चुनाव नलड्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडाले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्।
  • खतिवडाले ६ पटक निर्वाचन लडिसकेको र युवाहरूलाई पालो दिन चुनाव नलड्ने बताए।
  • उनी २०७८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए र २०७९ मा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएका थिए।

२३ पुस, हेटौंडा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडाले २१ फागुनका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबने घोषणा गरेका छन् ।

नेकपाबाट मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ र २ का लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका खतिवडाले आगामी चुनाव नलड्ने भएका हुन् ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खतिवडाले आफू यसअघि नै ६ पटक निर्वाचन लडिसकेको भन्दै र २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन हुन लागेकाले युवाहरूलाई पालो दिन खोजेको बताए ।

‘मैले राजनीतिबाट नै सन्यास लिन खोजेको भने होइन । यो निर्वाचन नलड्ने मात्रै हो । युवाहरूलाई पालो दिन खोजेको हुँ,’ उनले भने ।

खतिवडा नेकपा एमाले विभाजनसँगै बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट २०७८ मा गठित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीसहितको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएका थिए ।

त्यसअघि उनी ४ पटक सांसद बनेका थिए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठनबन्धनका उम्मेदवार रहेका उनी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेका महेश बर्ताैलासँग पराजित भएका थिए ।

खतिवडा झण्डै ४० वर्षअघि २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन लडेर विजयी भएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदल आएपछि २०४८, २०५१ र २०५६, २०७४ र २०७९ को आमनिर्वाचन लडेका खतिवडाले एउटा मात्रै निर्वाचनमा पराजय हुन परेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा खतिवडा उठेनन् ।

खतिवडाले राजनीतिक जीवनका दौरान ५ वर्ष जेल बस्नु परेको छ । बहुदल, शैक्षिक, मजदुर आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदा जेल बसेका उनी ३ महिना नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जेल बसेका हुन् । जेलमा ओली, खतिवडा र मोदनाथ प्रश्रित पनि थिए ।

जेल बस्दा मोदनाथ प्रश्रितले लेखेको कविता संग्रहमा खतिवडा र शर्मा ओलीको पनि कविता छ । पारिवारिक पृष्ठभूमिमै राजनीतिक चेत भएकाले व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा खतिवडाको उपस्थिति रहेको थियो ।

१० फागुन २०१५ तत्कालीन मकवानपुरगढी गाविस (हाल हेटौंडा–१७, हटिया, राजदेवी) मा जन्मिएका खतिवडा भुटनदेवी माविबाट २०२८ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । ल क्याम्पसमा २०३५–२०३६ सालमा स्ववियू पदाधिकारी बनेका उनी अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।

२०३५ र ३६ सालमा पार्टीको जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भए । २०४० सालअघिसम्म भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय खतिवडा २०४३ सालमा मकवानपुरबाट जनपक्षीय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा उम्मेदवार भएर रुपचन्द्र विष्टसँग प्रतिष्पर्धा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विरोध खतिवडा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन सुरक्षामा भौतिक र डिजिटल चुनौती

निर्वाचन सुरक्षामा भौतिक र डिजिटल चुनौती
धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस

धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस
गोकुल बास्कोटा एकल उम्मेदवार सिफारिस भएपछि काभ्रे एमालेभित्र विवाद

गोकुल बास्कोटा एकल उम्मेदवार सिफारिस भएपछि काभ्रे एमालेभित्र विवाद
उम्मेदवार सिफारिसमा मनपरि गरेको भन्दै एमाले दोलखाका उपसचिव सहितले दिए राजीनामा

उम्मेदवार सिफारिसमा मनपरि गरेको भन्दै एमाले दोलखाका उपसचिव सहितले दिए राजीनामा
मकवानपुरका २ निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेबाट ८ नाम सिफारिस

मकवानपुरका २ निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेबाट ८ नाम सिफारिस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : योगेशसहित ताप्लेजुङबाट पाँच जनाको नाम सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : योगेशसहित ताप्लेजुङबाट पाँच जनाको नाम सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित