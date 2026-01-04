+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अध्यक्षलाई मोसो दलेको विरोधमा डडेल्धुरा अस्पताल बन्द

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १८:१५

२३ पुस, काठमाडौं । डडेल्धुरा जिल्ला अस्पतालले बिहीबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा नदिने भएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझालाई मोसो दलेको विरोधमा बन्द गर्न लागेको समितिले जनाएको छ ।

नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले बुधबार दिउँसो अध्यक्ष ओझालाई कार्यकक्षमै मोसो दलेका थिए ।

समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा नल्याएसम्म यस घटनाले कमजोर बनाएको कर्मचारीको मनोबललाई मध्यनजर गरी २४ पुसदेखि अस्पतालबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द हुने बेहोरा जानकारी सहित यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिन्छ ।’

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।

अध्यक्ष ओझाका अनुसार चार जना युवाहरू अस्पतालले दिने सेवा सुविधाबारे जानकारी लिन भन्दै कार्यकक्षमा आएर दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाले मोसो दल्ने चारै जनाको पहिचान भइसकेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

डडेल्धुरा अस्पताल मोसो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस छिरेपछि सुनिल थापालाई अवसरै अवसर

कांग्रेस छिरेपछि सुनिल थापालाई अवसरै अवसर
भलिबलका हिमाल सुनारीलाई एनएसजेएफ ‘पिपल्स च्वाइस अवार्ड’

भलिबलका हिमाल सुनारीलाई एनएसजेएफ ‘पिपल्स च्वाइस अवार्ड’
पिकनिकबाट फर्कंदै थियो जहरसिंह पौवाको जंगलमा दुर्घटनामा परेको बस, २२ घाइते

पिकनिकबाट फर्कंदै थियो जहरसिंह पौवाको जंगलमा दुर्घटनामा परेको बस, २२ घाइते
खड्ग रानाभाटलाई एनएसजेएफको ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’

खड्ग रानाभाटलाई एनएसजेएफको ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’
भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ

भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौंको जहरसिंह पौवामा बस दुर्घटना, उद्धार जारी

काठमाडौंको जहरसिंह पौवामा बस दुर्घटना, उद्धार जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित