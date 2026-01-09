+
बी.पी. स्मृति अस्पताल र एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबीच सम्झौता

२०८२ पुष २९ गते १३:५०

बी.पी. स्मृति अस्पताल र एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबीच सम्झौता

  • काठमाडौंस्थित बी.पी. स्मृति अस्पताल र उज्बेकिस्तानको एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीबीच चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ।

२९ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा रहेको बी.पी. स्मृति अस्पताल र उज्बेकिस्तानस्थित एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी(एआईयू) बीच विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । चिकित्सा शिक्षा, क्लिनिकल प्रशिक्षण, अनुसन्धान, संकाय आदान-प्रदान, स्वास्थ्य सेवामा क्षमता विकास र चिकित्सा पर्यटनको प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो ।

एआईयूको तर्फबाट डिन डा. किशन भण्डारी र बी.पी. स्मृति अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. भोलाराम श्रेष्ठ बीच साझेदार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शैक्षिक व्याख्यान, क्लिनिकल मार्गदर्शन र सहयोगी परियोजनाहरूको लागि संकाय आदान-प्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीहरूका लागि प्रशिक्षण आदान-प्रदान गर्ने, संयुक्त रूपमा अनुसन्धान तथा प्रकाशनहरू गर्ने, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक ज्ञानको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता सम्झौता भएका छन् ।

