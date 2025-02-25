News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा आज चार खेल हुँदैछन् । त्रिवि क्रिकेट मैदान र माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा २-२ खेल हुनेछन् ।
विहान ९ बजे त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनी र बंगलादेश खेल्नेछन् । पपुवा न्युगिनी पहिलो खेलमा आयरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो भने बंगलादेशले अमेरिकालाई हराएको थियो ।
यस्तै माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा विहान ९ बजे थाइल्यान्ड र जिम्बाबेबीच खेल हुनेछ । थाइल्यान्डले पहिलो खेलमा नेपाललाई हराएको थियो । जिम्बाबे भने नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएको थियो ।
त्यसैगरी दिउँसो १ बजे त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सबीच खेल हुनेछ भने मुलपानीमा नामिबिया र अमेरिकाबीच खेल हुनेछ ।
नेपालले भने आफ्नो दोस्रो खेल बिहीबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ ।
