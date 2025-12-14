तीन दशकपछि थानीको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट कोइराला उम्मेदवार

५ माघ, सुर्खेत । नेपाली काँग्रेसले सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–२ मा युवा नेता नारायण कोइरालालाई टिकट दिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको यो क्षेत्रमा कांग्रेसले कोइरालालाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको हो ।
विगत तीन दशक देखि चुनाव लड्दै आएका कांग्रेस नेता हृदयराम थानीले माघ १ गते एकाएक चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए । २०५१ देखि चुनाव लड्दै आएका थानीले नलड्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले युवा नेता कोइरालालाई टिकट दिएको छ ।
शालीन र वौद्धिक छवि बनाएका कोइराला युवाहरूमाझ लोकप्रिय नेताको रूपमा चिनिन्छन् । उनी संसदीय चुनावमा पहिलो पटक होमिँदै छन् । कोइरालालाई सोमबार पार्टी केन्द्रले टिकट दिएको छ । यो क्षेत्रमा कोइरालाको उम्मेदवारीलाई युवा वर्गले स्वागत गरेको छ
