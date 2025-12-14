कास्की २ : नेकपाका हेमबहादुरले गराए मनोनयन दर्ता

Listen News
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हेमबहादुर थापा पराजुलीले कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा पहिलो मनाेनयन दर्ता गराएका छन्।
- थापाकाे प्रस्तावकमा खड्ग हमाल र जनकराज पराजुली रहेका छन्।
- थापा माओवादी सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भई नयाँ शक्ति हुँदै माओवादीमै फर्किएका वैचारिक नेता हुन्।
६ माघ, काठमाडौं । कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट हेमबहादुर थापा पराजुली (अमाेद) ले मनाेनयन दर्ता गराएका छन् । उनले मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर कास्की-२ मा पहिलाे मनाेनयन दर्ता गराएका हुन् ।
थापाकाे प्रस्तावकमा खड्ग हमाल र प्रस्तावकमा जनकराज पराजुली छन् । तत्कालीन माओवादीमा सशत्र संघर्षमा हाेमिएर आएका थापा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति हुँदै माओवादीमै फर्किएका हुन् । उनी कास्की कम अवसर पाएका वैचारिक नेता मानिन्छन् ।
